Зеленский ответил, будут ли партнеры поставлять оружие в случае перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, остановят ли поставки оружия в случае перемирия. По его словам, этот вопрос не обсуждался.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции во вторник, 13 мая, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"У нас была заморозка перед тем, как мы подтвердили безусловное прекращение огня. Потом была разморозка", — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас всё действует так же.

Напомним, советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что в Стамбуле 15 мая Зеленский готов встретиться только с Путиным.

В то же время в ISW считают, что чиновники РФ пытаются создать условия, чтобы Путин отказался ехать на переговоры.