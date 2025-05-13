Зеленський відповів, чи постачатимуть партнери зброї у разі перемирʼя

Поставки зброї у разі тиші — Зеленський відповів, чи заморозять
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи зупинять поставки зброї у разі перемирʼя. За його словами, це питання не обговорювали.
Про це український лідер сказав на пресконференції у вівторок, 13 травня, передає кореспондент Новини.LIVE.
Поставки зброї Україні у разі перемирʼя
"У нас було заморожування перед тим, як ми підтвердили безумовне припинення вогню. Потім була розморозка", — зазначив Зеленський.
За його словами, наразі все діє так само.
Нагадаємо, радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що у Стамбулі 15 травня Зеленський готовий зустрітися лише з Путіним.
Водночас в ISW вважають, що чиновники РФ намагаються створити умови, аби Путін відмовився їхати на переговори.
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