Обстріл Запоріжжя вночі 23 лютого 2026 року — які наслідки

Уночі в понеділок, 23 лютого, РФ завдала удару по Запоріжжю. Одна людина зазнала поранень, інша — загинула.

Про це повідомив начальник Запоріжжя ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя 23 лютого

Унаслідок удару БпЛА зазнав пошкоджень об'єкт промислової інфраструктури. 33-річний чоловік загинув, а 45-річний — зазнав поранень.

Нагадаємо, уночі 22 лютого росіяни завдали масованого удару по Київщині. Є постраждалі, зокрема серед дітей.

Також ми повідомляли, що впродовж 22 лютого росіяни атакували щонайменше десяток населених пунктів на Харківщині. Шестеро людей травмувалися.