Україна
Нічний удар по Запоріжжю — є поранений і загиблий

Нічний удар по Запоріжжю — є поранений і загиблий

Ua
Дата публикации 23 февраля 2026 06:30
Обстріл Запоріжжя вночі 23 лютого 2026 року — які наслідки
Термінова новина

Уночі в понеділок, 23 лютого, РФ завдала удару по Запоріжжю. Одна людина зазнала поранень, інша — загинула.

Про це повідомив начальник Запоріжжя ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Читайте также:

Наслідки нічної атаки на Запоріжжя 23 лютого 

Унаслідок удару БпЛА зазнав пошкоджень об'єкт промислової інфраструктури. 33-річний чоловік загинув, а 45-річний — зазнав поранень.

Нагадаємо, уночі 22 лютого росіяни завдали масованого удару по Київщині. Є постраждалі, зокрема серед дітей.

Також ми повідомляли, що впродовж 22 лютого росіяни атакували щонайменше десяток населених пунктів на Харківщині. Шестеро людей травмувалися.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
