Федор Шандор стал послом Украины в Венгрии.

Федор Шандор. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский в субботу, 21 декабря, назначил профессора Ужгородского национального университета и военного Федора Шандора послом Украины в Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утвердил назначение Шандора послом нашего государства.

Об этом говорится в указе на сайте президента в субботу, 21 декабря.

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Федор Шандор является этническим венгром. Ранее он отметил, что многие закарпатские венгры защищают свою землю и свои семьи от российских оккупантов на фронте.

"В Венгрии агенты России распространяют ложную информацию о закарпатских венграх. Подобную информацию распространяют и в Украине. Цель ясна — настроить закарпатских венгров и украинцев одних против других", — отметил Шандор.

Шандор является военным ВСУ и профессором Ужгородского национального университета. Также он президент областной туристической организации "Закарпатье".

В 2020 году Шандор стал депутатом Закарпатского областного совета от партии "Слуга народа".

Шандор присоединился к рядам 101-й бригады территориальной обороны в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Он снискал славу благодаря фото, где он читает лекции по окопу. В 2022 году в Ужгороде Федору Шандору установили минискульптуру "Профессор из окопа".

Федор Шандор на фоне флагов Украины и Венгрии. Фото: Facebook

Ранее мы сообщали, что Зеленский в субботу 21 декабря назначил нового постоянного представителя при отделении ООН. Эту должность возглавит Евгений Цымбалюк.

Напомним, сегодня Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.