Федор Шандор стал послом Украины в Венгрии.

Послом Украины в Венгрии стал известный "профессор в окопе"
Президент Владимир Зеленский в субботу, 21 декабря, назначил профессора Ужгородского национального университета и военного Федора Шандора послом Украины в Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утвердил назначение Шандора послом нашего государства.
Об этом говорится в указе на сайте президента в субботу, 21 декабря.
Новый посол Украины в Венгрии
Федор Шандор является этническим венгром. Ранее он отметил, что многие закарпатские венгры защищают свою землю и свои семьи от российских оккупантов на фронте.
"В Венгрии агенты России распространяют ложную информацию о закарпатских венграх. Подобную информацию распространяют и в Украине. Цель ясна — настроить закарпатских венгров и украинцев одних против других", — отметил Шандор.
Шандор является военным ВСУ и профессором Ужгородского национального университета. Также он президент областной туристической организации "Закарпатье".
В 2020 году Шандор стал депутатом Закарпатского областного совета от партии "Слуга народа".
Шандор присоединился к рядам 101-й бригады территориальной обороны в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.
Он снискал славу благодаря фото, где он читает лекции по окопу. В 2022 году в Ужгороде Федору Шандору установили минискульптуру "Профессор из окопа".
Ранее мы сообщали, что Зеленский в субботу 21 декабря назначил нового постоянного представителя при отделении ООН. Эту должность возглавит Евгений Цымбалюк.
Напомним, сегодня Зеленский уволил украинских послов в ряде стран. Речь идет о Китае, Японии, Словении, Литве, Кении и Руанде, а также о представителях в ООН.
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