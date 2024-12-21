Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Послом України в Угорщині став відомий "професор з окопу" arrow

Послом України в Угорщині став відомий "професор з окопу"

21 грудня 2024 15:23
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Федор Шандор став послом України в Угорщині.
Федор Шандор. Фото: Facebook
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Володимир Зеленський у суботу, 21 грудня, призначив професора Ужгородського національного університету та військового Федора Шандора послом України в Угорщині. очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто затвердив призначення Шандора послом нашої держави.

Про це йдеться в указі на сайті президента у суботу, 21 грудня.

Читайте також:

Новий посол України в Угорщині

Федір Шандор є етнічним угорцем. Раніше він зазначив, що чимало закарпатських угорців захищають свою землю і свої сім’ї від російських окупантів на фронті.

"В Угорщині агенти Росії поширюють неправдиву інформацію про закарпатських угорців. Подібну інформацію поширюють і в Україні. Мета зрозуміла — налаштувати закарпатських угорців і українців одних проти інших", — зазначив Шандор.

Шандор є військовим ЗСУ та професором Ужгородського національного університету. Також він президент обласної туристичної організації "Закарпаття".

У 2020 році Шандор став депутатом Закарпатської обласної ради від партії "Слуга народу".

Шандор приєднався до лав 101-ї бригади територіальної оборони у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України.

Він здобув славу завдяки фото, де він читає лекції з окопу. У 2022-му році в Ужгороді Федору Шандору встановили мініскульптуру "Професор з окопу".

профемор з окопу
Федор Шандор на фоні прапорів та України та Угорщини. Фото: Facebook

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у суботу, 21 грудня, призначив нового постійного представника при відділенні ООН. Цю посаду очолить Євгеній Цимбалюк.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив українських послів в низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.

Володимир Зеленський посол Угорщина Україна військові

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:28 Одеський драмтеатр отримає нове освітлення за понад 4 млн грн

16:23 Фіцо обговорить у Кремлі припинення транзиту газу через Україну

16:00 Генштаб відреагував на чутки, що бійців ППО кидають на фронт

15:59 Кораблетроща російських танкерів — пляжі Криму забруднені мазутом

15:56 Нові правила в'їзду до ЄС — що зміниться для українців у 2025

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

15:30 Перетину румунського кордону на Одещині — які документи потрібні

15:23 Послом України в Угорщині став відомий "професор з окопу"

15:01 Інженери 414 ОПУБАС Птахів Мадяра придумали, як обійти ворожу РЕБ

14:59 Директор одеського зоопарку розповів деталі інциденту у звіринці

14:57 Вчені розробили ключ для виявлення сигналів з далекого космосу

16:28 Одеський драмтеатр отримає нове освітлення за понад 4 млн грн

16:23 Фіцо обговорить у Кремлі припинення транзиту газу через Україну

16:00 Генштаб відреагував на чутки, що бійців ППО кидають на фронт

15:59 Кораблетроща російських танкерів — пляжі Криму забруднені мазутом

15:56 Нові правила в'їзду до ЄС — що зміниться для українців у 2025

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

15:30 Перетину румунського кордону на Одещині — які документи потрібні

15:23 Послом України в Угорщині став відомий "професор з окопу"

15:01 Інженери 414 ОПУБАС Птахів Мадяра придумали, як обійти ворожу РЕБ

14:59 Директор одеського зоопарку розповів деталі інциденту у звіринці

14:57 Вчені розробили ключ для виявлення сигналів з далекого космосу

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня