Федор Шандор став послом України в Угорщині.

Федор Шандор. Фото: Facebook

Президент Володимир Зеленський у суботу, 21 грудня, призначив професора Ужгородського національного університету та військового Федора Шандора послом України в Угорщині. очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто затвердив призначення Шандора послом нашої держави.

Про це йдеться в указі на сайті президента у суботу, 21 грудня.

Читайте також:

Новий посол України в Угорщині

Федір Шандор є етнічним угорцем. Раніше він зазначив, що чимало закарпатських угорців захищають свою землю і свої сім’ї від російських окупантів на фронті.

"В Угорщині агенти Росії поширюють неправдиву інформацію про закарпатських угорців. Подібну інформацію поширюють і в Україні. Мета зрозуміла — налаштувати закарпатських угорців і українців одних проти інших", — зазначив Шандор.

Шандор є військовим ЗСУ та професором Ужгородського національного університету. Також він президент обласної туристичної організації "Закарпаття".

У 2020 році Шандор став депутатом Закарпатської обласної ради від партії "Слуга народу".

Шандор приєднався до лав 101-ї бригади територіальної оборони у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України.

Він здобув славу завдяки фото, де він читає лекції з окопу. У 2022-му році в Ужгороді Федору Шандору встановили мініскульптуру "Професор з окопу".

Федор Шандор на фоні прапорів та України та Угорщини. Фото: Facebook

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у суботу, 21 грудня, призначив нового постійного представника при відділенні ООН. Цю посаду очолить Євгеній Цимбалюк.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський звільнив українських послів в низці країн. Йдеться про Китай, Японію, Словенію, Литву, Кенію і Руанду, а також про представників в ООН.