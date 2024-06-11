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Усиление мобилизации в Украине — Зеленский прокомментировал общественный резонанс

11 июня 2024 15:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский заявил, что мобилизация необходима для защиты Украины от россиян
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал напряжение в обществе из-за мобилизации. Он подчеркнул, что для сохранения страны ее необходимо отстоять.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Германии.

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Мобилизация в Украине

Зеленский прокомментировал общественное возмущение, которое касается мобилизации, и заявил, что совершенно трезво смотрит на это. Он подчеркнул, что в Украине идет мобилизация с первого дня полномасштабного вторжения России.

"Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно, не первый день война, но если мы хотим сохранить государство, то нужно его отстоять", — сказал он.

Президент считает, что для европейских стран важно, чтобы на их территориях не звучали и не набирали обороты пророссийские и российские лозунги.

По мнению Зеленского, факт проведения Конференции по восстановлению Украины в Берлине уже является успехом, поскольку сейчас Россия пытается сорвать проведение Саммита мира в Швейцарии.

Напомним, украинский лидер во время визита в Германию провел встречу с немецким федеральным руководителем Франком-Вальтером Штайнмайером. Лидеры стран обсудили ситуацию в Украине и энергетику.

Также Зеленский заявил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.

Владимир Зеленский
военный призыв
мобилизация
Германия
мужчины
военный учет

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