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Посилення мобілізації в Україні — Зеленський прокоментував суспільний резонанс

11 червня 2024 15:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський заявив, що мобілізація необхідна для захисту України від росіян
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський прокоментував напругу в суспільстві через мобілізацію. Він наголосив, що для збереження країни її необхідно відстояти. 

Про це Зеленський сказав під час пресконференції у Німеччині.

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Мобілізація в Україні

Зеленський прокоментував суспільне обурення, яке стосується мобілізації, й заявив, що абсолютно тверезо на це дивиться. Він наголосив, що в Україні триває мобілізація з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. 

"Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти", — сказав він. 

Президент вважає, що для європейських країн важливо, аби на їх територіях не лунали та не набирали обертів проросійські та російські гасла.

На думку Зеленського, факт проведення Конференції з відновлення України в Берліні уже є успіхом, оскільки зараз Росія намагається зірвати проведення Саміту миру у Швейцарії.

Нагадаємо, український лідер під час візиту до Німеччини провів зустріч з німецьким федеральним очільником Франком-Вальтером Штайнмаєром. Лідери країн обговорили безпекову ситуацію в Україні та енергетику.

Також Зеленський заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

Володимир Зеленський
військовий призов
мобілізація
Німеччина
чоловіки
військовий облік

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