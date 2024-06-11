Зеленський заявив, що мобілізація необхідна для захисту України від росіян

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував напругу в суспільстві через мобілізацію. Він наголосив, що для збереження країни її необхідно відстояти.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції у Німеччині.

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Зеленський прокоментував суспільне обурення, яке стосується мобілізації, й заявив, що абсолютно тверезо на це дивиться. Він наголосив, що в Україні триває мобілізація з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

"Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти", — сказав він.

Президент вважає, що для європейських країн важливо, аби на їх територіях не лунали та не набирали обертів проросійські та російські гасла.

На думку Зеленського, факт проведення Конференції з відновлення України в Берліні уже є успіхом, оскільки зараз Росія намагається зірвати проведення Саміту миру у Швейцарії.

Нагадаємо, український лідер під час візиту до Німеччини провів зустріч з німецьким федеральним очільником Франком-Вальтером Штайнмаєром. Лідери країн обговорили безпекову ситуацію в Україні та енергетику.

Також Зеленський заявив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.