Обстрелы Украины 28 ноября — повреждения есть в 14 областях

Спасатель тушит пожар после попадания. Фото: ГСЧС

Российские войска 28 ноября совершили массированную комбинированную атаку на украинские города. Повреждения есть в 14 регионах, спасатели ликвидируют последствия.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

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Последствия обстрелов Украины

Спасатели рассказали, что российские войска с утра атаковали столицу и Киевщину, а также Винницкую, Одесскую, Волынскую, Харьковскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Сумскую области.

"В регионах повреждены здания, транспортные средства, гаражи, частные жилые дома, складские здания, многоэтажный дом в Харькове", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов во Львовской области. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте попадания в Киевской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов во Львовской области. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов в Винницкой области. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС 1/6 ​ 6

К счастью, обошлось без погибших. Пострадал только один человек в Одесской области.

Также повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

"Чрезвычайники работают над ликвидацией последствий обстрела. На Николаевщине и Винницкой области к работам привлечены саперы ГСЧС. Всего по Украине задействовано более 320 спасателей и более 80 единиц техники ГСЧС", — добавили спасатели.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний массированный обстрел. В нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре.

В то же время народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что после сегодняшних обстрелов на возобновление стабильной работы украинской энергосистемы нужно несколько дней.