Обстріли України 28 листопада — пошкодження є у 14 областях

Рятувальник гасить пожежу після влучання. Фото: ДСНС

Російські війська 28 листопада здійснили масовану комбіновану атаку на українські міста. Пошкодження є у 14 регіонах, рятувальники ліквідовують наслідки.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальники розповіли, що російські війська зранку атакували столицю та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.

"У регіонах пошкоджені будівлі, транспортні засоби, гаражі, приватні житлові будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів у Львівській області. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу на Київщині. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці влучання на Київщині. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів у Львівській області. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів у Вінницькій області. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС 1 / 6

На щастя, обійшлося без загиблих. Постраждала лише одна людину в Одеській області.

Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

"Надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт залучені сапери ДСНС. Всього по Україні задіяні понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС", — додали рятувальники.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий масований обстріл. У кількох областях зафіксовані удари "калібрами" з касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі.

Водночас народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що після сьогоднішніх обстрілів на відновлення стабільної роботи української енергосистеми потрібно кілька днів.