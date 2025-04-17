Тактика боев Третьей штурмовой бригады - как деоккупировали село Надия

Бойцы 3-й ОШБр проводят операцию по освобождению села Надия на Луганщине. Фото: скриншот

В конце марта ВСУ освободили населенный пункт Надия в Сватовском районе Луганской области. Во время операции, которая длилась более суток, штурмовая группа Третьей отдельной штурмовой бригады вела активные боевые действия против оккупантов, которые удерживали эту территорию в течение нескольких месяцев.

В Третьей штурмовой бригаде обнародовали видео, как работали украинские военные на подступах к населенному пункту.

Реклама

Читайте также:

Бойцы Третьей штурмовой бригады объяснили, как использовали технику на фронте для удачного штурма

Перед высадкой пехоты украинская артиллерия и танки нанесли массированные удары по позициям противника, в частности с применением реактивных систем залпового огня. После этого боевые машины М113 доставили штурмовые группы непосредственно к линии фронта. Пехота, десантируясь с бронетехники, начала зачистку, открыв стрелковый огонь.

Зачем Третья штурмовая бригада деоккупировала село Надия на Луганщине

Командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин с позывным "Фока" объяснил, что возвращение контроля над Надией позволяет украинским военным держать под огневым контролем реку Черный Жеребец, а также населенные пункты Райгородка и Родниковое.

Кроме того, по его словам, такая динамика значительно усложняет противнику возможность осуществлять наступление в направлении села Копанки и дальнейшее продвижение в сторону Зеленого Гая и Боровой. Операция также позволила выровнять линию обороны и занять более выгодные высоты.

Какие потери понесла Россия в результате удачного штурма ВСУ

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, комментируя ситуацию, отметил, что потери противника были значительными: российская армия потеряла два механизированных полка — 752-й и 254-й из состава 20-й армии РФ. Именно эти части в течение двух месяцев удерживали село и безуспешно пытались сохранить контроль над ним. По словам Билецкого, они были "стерты в ноль".

По информации командования, операция по освобождению села длилась около 30 часов, и результат стал существенным тактическим успехом для Вооруженных сил Украины на Луганщине.

Напомним, 23 марта стало известно, что бойцы Третьей штурмовой бригады деоккупировали село Надия в Луганской области.

Также бойцы 3-й ОШБр показали видео, как метко уничтожают российскую военную технику на фронте.