Тактика боїв Третьої штурмової бригади — як деокупували село Надія

Бійці 3-ї ОШБр проводять операцію зі звільнення села Надія на Луганщині. Фото: скриншот

Наприкінці березня ЗСУ звільнили населений пункт Надія у Сватівському районі Луганської області. Під час операції, яка тривала понад добу, штурмова група Третьої окремої штурмової бригади вела активні бойові дії проти окупантів, які утримували цю територію протягом кількох місяців.

У Третій штурмовій бригаді оприлюднили відео, як працювали українські військові на підступах до населеного пункту.

Реклама

Читайте також:

Бійці Третьої штурмової бригади пояснили, як використали техніку на фронті для вдалого штурму

Перед висадкою піхоти українська артилерія та танки завдали масованих ударів по позиціях противника, зокрема із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Після цього бойові машини М113 доставили штурмові групи безпосередньо до лінії фронту. Піхота, десантуючись з бронетехніки, почала зачистку, відкривши стрілецький вогонь.

Навіщо Третя штурмова бригада деокупувала село Надія на Луганщині

Командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін із позивним "Фока" пояснив, що повернення контролю над Надією дозволяє українським військовим тримати під вогневим контролем річку Чорний Жеребець, а також населені пункти Райгородка та Джерельне.

Крім того, за його словами, така динаміка значно ускладнює противнику можливість здійснювати наступ у напрямку села Копанки та подальше просування у бік Зеленого Гаю і Борової. Операція також дала змогу вирівняти лінію оборони та зайняти вигідніші висоти.

Яких втрат зазнала Росія внаслідок вдалого штурму ЗСУ

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, коментуючи ситуацію, зазначив, що втрати противника були значними: російська армія втратила два механізовані полки — 752-й та 254-й зі складу 20-ї армії РФ. Саме ці частини протягом двох місяців утримували село та безуспішно намагалися зберегти контроль над ним. За словами Білецького, вони були "стерті в нуль".

За інформацією командування, операція зі звільнення села тривала близько 30 годин, і результат став суттєвим тактичним успіхом для Збройних сил України на Луганщині.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що бійці Третьої штурмової бригади деокупували село Надія в Луганській області.

Також бійці 3-ї ОШБр показали відео, як влучно нищать російську військову техніку на фронті.