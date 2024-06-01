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Польша не собирается отправлять своих инструкторов в Украину

1 июня 2024 06:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Польша готова учить украинских мобилизованных на своей территории
Польские военные на построении. Фото иллюстративное: Flickr
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Польша не планирует отправлять военных инструкторов в Украину. В то же время предлагает обучать украинских бойцов на своей территории.

Об этом в пятницу, 31 мая, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет издание Rzeczpospolita.

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Сикорский сообщил журналистам, что действительно Украина посылала Польше запрос касательно обучения украинских мобилизованных.

"Мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы учить в Польше украинское подразделение из украинцев, подлежащих призыву в украинскую армию. Мы пришли к выводу, что это будет более эффективным способом помочь Украине", — сказал польский министр.

Напомним, правительство Польши начало подготовку к передаче Украине нового пакета военной помощи. Также в Минобороны Польши заявили, что не ограничивали применение переданного Украине оружия.

Польша
армия
военные учения
военные
Радослав Сикорский

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