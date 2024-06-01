Польша готова учить украинских мобилизованных на своей территории

Польша не собирается отправлять своих инструкторов в Украину
Польша не планирует отправлять военных инструкторов в Украину. В то же время предлагает обучать украинских бойцов на своей территории.
Об этом в пятницу, 31 мая, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет издание Rzeczpospolita.
В Польше убеждены, что обучение на их территории будет более эффективным
Сикорский сообщил журналистам, что действительно Украина посылала Польше запрос касательно обучения украинских мобилизованных.
"Мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы учить в Польше украинское подразделение из украинцев, подлежащих призыву в украинскую армию. Мы пришли к выводу, что это будет более эффективным способом помочь Украине", — сказал польский министр.
Напомним, правительство Польши начало подготовку к передаче Украине нового пакета военной помощи. Также в Минобороны Польши заявили, что не ограничивали применение переданного Украине оружия.
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