Польща готова навчати українських мобілізованих на своїй території

Польські військові на шикуванні. Фото ілюстративне: Flickr

Польща не планує відряджати військових інструкторів в Україну. Натомість пропонує навчати українських бійців на своїй території.

Про це у п'ятницю, 31 травня, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише видання Rzeczpospolita.

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Сікорський повідомив журналістам, що справді Україна надсилала Польщі запит щодо навчання українських мобілізованих.

"Ми прийшли до висновку, що безпечніше та ефективніше було б навчати в Польщі український підрозділ з українців, які підлягають призову до української армії. Ми прийшли до висновку, що це буде більш ефективний спосіб допомогти Україні", — сказав польський міністр.

Нагадаємо, уряд Польщі розпочав підготовку до надання Україні нового пакету військової допомоги. Також у Міноборони Польщі заявили, що не обмежували застосування переданої Україні зброї.