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Польща не збирається відправляти своїх інструкторів в Україну

1 червня 2024 06:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Польща готова навчати українських мобілізованих на своїй території
Польські військові на шикуванні. Фото ілюстративне: Flickr
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Польща не планує відряджати військових інструкторів в Україну. Натомість пропонує навчати українських бійців на своїй території. 

Про це у п'ятницю, 31 травня, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише видання Rzeczpospolita.

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Сікорський повідомив журналістам, що справді Україна надсилала Польщі запит щодо навчання українських мобілізованих.  

"Ми прийшли до висновку, що безпечніше та ефективніше було б навчати в Польщі український підрозділ з українців, які підлягають призову до української армії. Ми прийшли до висновку, що це буде більш ефективний спосіб допомогти Україні", — сказав польський міністр.

Нагадаємо, уряд Польщі розпочав підготовку до надання Україні нового пакету військової допомоги. Також у Міноборони Польщі заявили, що не обмежували застосування переданої Україні зброї

Польща
армія
військові навчання
військові
Радослав Сікорський

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