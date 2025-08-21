Операция Опекун: еще 37 человек подозревают в подделке медсправок

Полиция и ГБР разоблачили очередную схему уклонения от ВСУ
Правоохранители провели четвертый этап масштабной спецоперации "Опекун" и разоблачили еще 37 человек, которые пытались избежать службы в ВСУ с помощью фиктивных справок. Подозреваемыми стали как гражданские мужчины призывного возраста, так и действующие военнослужащие.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Четвертый этап операции Опекун: кого разоблачили
Правоохранители задокументировали многочисленные факты представления поддельных медицинских справок и документов о якобы необходимости ухода за больными родственниками. По такой схеме мужчины пытались получить отсрочку от мобилизации.
"По результатам четвертого этапа операции "Опекун" подозрение получили еще 37 фигурантов, среди которых есть как гражданские, так и военнослужащие. Их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины", — сообщили в Нацполиции.
По данным следствия, от 10 до 15% справок, на основании которых мужчины получали отсрочку, оказались фиктивными. Проверки показали, что "больные" не обращались в медицинские учреждения, лечение не проходили, а по предоставленным номерам документов иногда лечились совсем другие люди.
Напомним, что в Харькове суд признал виновным организатора схемы по изготовлению и продаже фальшивых военно-учетных и медицинских документов, которые позволяли избегать мобилизации.
Ранее мы также информировали, что Кабинет Министров Украины инициировал новые санкции для военнообязанных, которые нарушают установленные правила.
