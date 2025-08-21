Видео
Главная Армия Полиция и ГБР разоблачили очередную схему уклонения от ВСУ

Полиция и ГБР разоблачили очередную схему уклонения от ВСУ

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 17:40
Операция Опекун: еще 37 человек подозревают в подделке медсправок
Проведение мобилизации. Иллюстративное фото: РБК

Правоохранители провели четвертый этап масштабной спецоперации "Опекун" и разоблачили еще 37 человек, которые пытались избежать службы в ВСУ с помощью фиктивных справок. Подозреваемыми стали как гражданские мужчины призывного возраста, так и действующие военнослужащие.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Четвертый этап операции Опекун: кого разоблачили

Правоохранители задокументировали многочисленные факты представления поддельных медицинских справок и документов о якобы необходимости ухода за больными родственниками. По такой схеме мужчины пытались получить отсрочку от мобилизации.

Поліція та ДБР викрили чергову схему ухилення від ЗСУ - фото 1
Операция "Опекун". Фото: Национальная полиция Украины

"По результатам четвертого этапа операции "Опекун" подозрение получили еще 37 фигурантов, среди которых есть как гражданские, так и военнослужащие. Их действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины", — сообщили в Нацполиции.

Поліція та ДБР викрили чергову схему ухилення від ЗСУ - фото 2
Операция "Опекун". Фото: Национальная полиция Украины

По данным следствия, от 10 до 15% справок, на основании которых мужчины получали отсрочку, оказались фиктивными. Проверки показали, что "больные" не обращались в медицинские учреждения, лечение не проходили, а по предоставленным номерам документов иногда лечились совсем другие люди.

Напомним, что в Харькове суд признал виновным организатора схемы по изготовлению и продаже фальшивых военно-учетных и медицинских документов, которые позволяли избегать мобилизации.

Ранее мы также информировали, что Кабинет Министров Украины инициировал новые санкции для военнообязанных, которые нарушают установленные правила.

ВСУ полиция ГБР мобилизация уклонисты
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
