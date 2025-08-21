Операція Опікун: ще 37 осіб підозрюють у підробці меддовідок

Проведення мобілізації. Ілюстративне фото: РБК

Правоохоронці провели четвертий етап масштабної спецоперації "Опікун" і викрили ще 37 осіб, які намагалися уникнути служби в ЗСУ за допомогою фіктивних довідок. Підозрюваними стали як цивільні чоловіки призовного віку, так і діючі військовослужбовці.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Четвертий етап операції Опікун: кого викрили

Правоохоронці задокументували численні факти подання підроблених медичних довідок та документів про нібито необхідність догляду за хворими родичами. За такою схемою чоловіки намагалися отримати відстрочку від мобілізації.

Операція "Опікун". Фото: Національна поліція України

"За результатами четвертого етапу операції "Опікун" підозру отримали ще 37 фігурантів, серед яких є як цивільні, так і військовослужбовці. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України", — повідомили в Нацполіції.

Операція "Опікун". Фото: Національна поліція України

За даними слідства, від 10 до 15% довідок, на підставі яких чоловіки отримували відстрочку, виявилися фіктивними. Перевірки показали, що "хворі" не зверталися до медичних закладів, лікування не проходили, а за наданими номерами документів інколи лікувалися зовсім інші люди.

Нагадаємо, що у Харкові суд визнав винним організатора схеми з виготовлення та продажу фальшивих військово-облікових та медичних документів, які дозволяли уникати мобілізації.

Раніше ми також інформували, що Кабінет Міністрів України ініціював нові санкції для військовозобов’язаних, які порушують встановлені правила.