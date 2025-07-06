Политолог спрогнозировал, как долго продлится война в Украине

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Политолог Владимир Фесенко заявил, что война в Украине может продлиться до середины 2026 года. По его словам, единственным способом закончить боевые действия — перемирие.

Об этом Владимир Фесенко рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Фесенко отметил, что последние события по помощи Украине показали ненадежность Соединенных Штатов Америки как партнера.

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"Я знаю из дипломатических источников, что некоторые европейские страны, которые собирались покупать современный самолет американский F-35, они приостановили это. Потому что неизвестно: они купят этот самолет, а завтра американцы скажут: "У нас с вами торговые проблемы, мы прекращаем поставки запчастей", — рассказал политолог.

По его словам, скорее всего оружие от США Украина будет получать за деньги. В то же время вся эта история "очень показательна".

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Фесенко подчеркнул, что Украине очень нужны современные системы противовоздушной обороны. По его словам, настоящие переговоры об окончании войны начнутся, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не сможет победить.

Напомним, спикер МИД Георгий Тихий назвал ключевые задачи Украины на переговорах с Россией.

Ранее лидер США Дональд Трамп прокомментировал свое обещание завершить войну в Украине за сутки. По его словам, это был "сарказм".