Політолог спрогнозував, як довго триватиме війна в Україні

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Політолог Володимир Фесенко заявив, що війна в Україні може тривати до середини 2026 року. За його словами, єдиним способом закінчити бойові дії є перемирʼя.

Про це Володимир Фесенко розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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Фесенко зауважив, що останні події щодо допомоги Україні показали ненадійність Сполучених Штатів Америки як партнера.

"Я знаю з дипломатичних джерел, що деякі європейські країни, які збиралися купувати сучасний літак американський F-35, вони призупинили це. Бо невідомо: вони куплять цей літак, а завтра американці скажуть: "У нас з вами торгівельні проблеми, ми припиняємо постачання запчастин", — розповів політолог.

За його словами, швидше за все зброю від США Україна буде отримувати за гроші. Водночас вся ця історія "дуже показова".

Фесенко наголосив, що Україні дуже потрібні сучасні системи протиповітряної оборони. За його словами, справжні переговори щодо закінчення війни розпочнуться, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не зможе перемогти.

Нагадаємо, речник МЗС Георгій Тихий назвав ключові завдання України на переговорах з Росією.

Раніше лідер США Дональд Трамп прокоментував свою обіцянку завершити війну в Україні за добу. За його словами, це був "сарказм".