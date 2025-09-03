Массированный обстрел Украины 3 сентября — Зеленский резко отреагировал

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел в ночь на 3 сентября. По его словам, диктатор РФ Владимир Путин показывает свою безнаказанность.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Глава государства рассказал, что сейчас все необходимые экстренные службы, энергетики и железнодорожники работают для ликвидации последствий российского обстрела.

Российский обстрел Черниговщины 3 сентября. Фото: ГСЧС

По словам Зеленского, оккупанты применили 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты. Основными мишенями противник выбрал гражданскую инфраструктуру, в частности энергетику, транспортный узел, гаражный кооператив и жилой сектор.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Ивано-Франковской области. Фото: ГСЧС

В течение ночи захватчики в разных регионах Украины повредили десятки жилых домов. Сейчас продолжается ликвидация пожаров.

Атака России на Кировоградскую область 3 сентября. Фото: ГСЧС

"Очевидно, что это показательные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию", — подчеркнул Зеленский.

Последствия удара РФ по Хмельницкой области. Фото: ГСЧС

Давление на Россию

Глава государства рассказал, что о необходимости сильных мер давления будет разговор с партнерами уже на днях.

"Уже через несколько часов — Дания, саммит Украина — государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером — двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США", — сообщил Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто помогает. По его словам, на каждый российский удар нужен реальный ответ.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

