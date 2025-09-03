Массированный обстрел Украины 3 сентября — Зеленский резко отреагировал

Показательные удары России — Зеленский о массированном обстреле
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел в ночь на 3 сентября. По его словам, диктатор РФ Владимир Путин показывает свою безнаказанность.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
Массированный обстрел Украины 3 сентября
Глава государства рассказал, что сейчас все необходимые экстренные службы, энергетики и железнодорожники работают для ликвидации последствий российского обстрела.
По словам Зеленского, оккупанты применили 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты. Основными мишенями противник выбрал гражданскую инфраструктуру, в частности энергетику, транспортный узел, гаражный кооператив и жилой сектор.
В течение ночи захватчики в разных регионах Украины повредили десятки жилых домов. Сейчас продолжается ликвидация пожаров.
"Очевидно, что это показательные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию", — подчеркнул Зеленский.
Давление на Россию
Глава государства рассказал, что о необходимости сильных мер давления будет разговор с партнерами уже на днях.
"Уже через несколько часов — Дания, саммит Украина — государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером — двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США", — сообщил Зеленский.
Он поблагодарил всех, кто помогает. По его словам, на каждый российский удар нужен реальный ответ.
