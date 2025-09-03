Масований обстріл України 3 вересня — Зеленський різко відреагував

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл у ніч проти 3 вересня. За його словами, диктатор РФ Володимир Путін показує свою безкарність.

Про це український лідер написав у Telegram.

Глава держави розповів, що наразі усі необхідні екстрені служби, енергетики та залізничники працюють для ліквідації наслідків російського обстрілу.

Російський обстріл Чернігівщини 3 вересня. Фото: ДСНС

За словами Зеленського, окупанти застосували 526 засобів ураження, серед них понад 500 ударних дронів та 24 ракети. Основними мішенями противник обрав цивільну інфраструктуру, зокрема енергетику, транспортний вузол, гаражний кооператив та житловий сектор.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Івано-Франківської області. Фото: ДСНС

Протягом ночі загарбники у різних регіонах України пошкодили десятки житлових будинків. Наразі триває ліквідація пожеж.

Атака Росії на Кіровоградську область 3 вересня. Фото: ДСНС

"Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", — наголосив Зеленський.

Наслідки удару РФ по Хмельницькій області. Фото: ДСНС

Тиск на Росію

Глава держави розповів, що про необхідність сильних заходів тиску буде розмова з партнерами вже цими днями.

"Вже за кілька годин — Данія, саміт Україна — держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері — двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США", — повідомив Зеленський.

Він подякував усім, хто допомагає. За його словами, на кожен російський удар потрібна реальна відповідь.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

