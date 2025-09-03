Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Показові російські удари — Зеленський про масований обстріл

Показові російські удари — Зеленський про масований обстріл

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 10:49
Масований обстріл України 3 вересня — Зеленський різко відреагував
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл у ніч проти 3 вересня. За його словами, диктатор РФ Володимир Путін показує свою безкарність.

Про це український лідер написав у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Масований обстріл України 3 вересня

Глава держави розповів, що наразі усі необхідні екстрені служби, енергетики та залізничники працюють для ліквідації наслідків російського обстрілу.

Наслідки російського обстрілу Чернігівської області 3 вересня
Російський обстріл Чернігівщини 3 вересня. Фото: ДСНС

За словами Зеленського, окупанти застосували 526 засобів ураження, серед них понад 500 ударних дронів та 24 ракети. Основними мішенями противник обрав цивільну інфраструктуру, зокрема енергетику, транспортний вузол, гаражний кооператив та житловий сектор.

Атака Росії на Івано-Франківську область 3 вересня
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Івано-Франківської області. Фото: ДСНС

Протягом ночі загарбники у різних регіонах України пошкодили десятки житлових будинків. Наразі триває ліквідація пожеж.

РФ завдала ударів по Кіровоградщині 3 вересня
Атака Росії на Кіровоградську область 3 вересня. Фото: ДСНС

"Очевидно, що це показові російські удари. Путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, Росія продовжує цю агресію", — наголосив Зеленський.

Обстріл Хмельницького 3 вересня
Наслідки удару РФ по Хмельницькій області. Фото: ДСНС

Тиск на Росію

Глава держави розповів, що про необхідність сильних заходів тиску буде розмова з партнерами вже цими днями.

"Вже за кілька годин — Данія, саміт Україна — держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері — двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США", — повідомив Зеленський.

Він подякував усім, хто допомагає. За його словами, на кожен російський удар потрібна реальна відповідь.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки російських цілей вдалося збити під час масованої атаки.

А в Івано-Франківській області внаслідок російського обстрілу загорівся обʼєкт інфраструктури. У ДСНС показали наслідки.

Володимир Зеленський війна володимир путін Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації