Потери оккупантов — пограничники уничтожили укрытие врага

Уничтожение укрытия оккупантов. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники эффективно работают на фронте. Так, они уничтожили четырех оккупантов и их укрытие.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 25 января и показали видео.

"Классическая "забастовка": четверо оккупантов вышли из укрытия, когда дрон пограничников "Aquila" подлетел к ним", — говорится в сообщении.

Также пограничники рассказали, что на Курском направлении бойцы "Стальной границы" уничтожили оккупантов, укрытие, машину и БМП.

Напомним, недавно украинские разведчики провели рискованную операцию в тылу российских войск на юге Украины. Операция показала слабые места обороны РФ.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Россия ежемесячно теряет больше военных, чем способна компенсировать мобилизацией. Это позволило Украине остановить рост численности армии противника.