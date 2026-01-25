Видео
Пограничники уничтожили россиян и их укрытие — эффектное видео

Пограничники уничтожили россиян и их укрытие — эффектное видео

Дата публикации 25 января 2026 14:34
Потери оккупантов — пограничники уничтожили укрытие врага
Уничтожение укрытия оккупантов. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники эффективно работают на фронте. Так, они уничтожили четырех оккупантов и их укрытие.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 25 января и показали видео.

Потери оккупантов на фронте

"Классическая "забастовка": четверо оккупантов вышли из укрытия, когда дрон пограничников "Aquila" подлетел к ним", — говорится в сообщении.

Также пограничники рассказали, что на Курском направлении бойцы "Стальной границы" уничтожили оккупантов, укрытие, машину и БМП.

Напомним, недавно украинские разведчики провели рискованную операцию в тылу российских войск на юге Украины. Операция показала слабые места обороны РФ.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Россия ежемесячно теряет больше военных, чем способна компенсировать мобилизацией. Это позволило Украине остановить рост численности армии противника.

пограничники война в Украине фронт потери оккупантов Курская область
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
