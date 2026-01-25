Відео
Головна Армія Прикордонники знищили росіян та їх укриття — ефектне відео

Дата публікації: 25 січня 2026 14:34
Втрати окупантів — прикордонники знищили укриття ворога
Знищення укриття окупантів. Фото: кадр з відео

Українські прикордонники ефективно працюють на фронті. Так, вони знищили чотирьох окупантів та їх укриття.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі 25 січня та показали відео. 

Втрати окупантів на фронті

"Класичний "страйк": четверо окупантів вийшли з укриття, коли дрон прикордонників "Aquila" підлетів до них", — йдеться у повідомленні. 

Також прикордонники розповіли, що на Курському напрямку бійці "Сталевого кордону" знищили окупантів, укриття, автівку та БМП.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники провели ризиковану операцію в тилу російських військ на півдні України. Операція показала слабкі місця оборони РФ. 

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Росія щомісяця втрачає більше військових, ніж здатна компенсувати мобілізацією. Це дозволило Україні зупинити зростання чисельності армії противника.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
