Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Подоляк объяснил, как предотвратить удары оккупантов по украинским АЭС arrow

Подоляк объяснил, как предотвратить удары оккупантов по украинским АЭС

25 сентября 2024 14:59
Аркадий Пастула - Редактор
Подоляк объяснил, как предотвратить удары России по украинским атомным электростанциям
Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, как предотвратить удары российских оккупантов по украинским атомным электростанциям. Он отметил, что это включает в себя несколько составляющих, среди которых усиление противовоздушной обороны, давление через МАГАТЭ и самое главное — принуждение.

Об этом Михаил Подоляк сказал в комментарии "РБК-Украина" в среду, 25 сентября.

Читайте также:

Планы РФ атаковать украинские АЭС

"И поэтому, безусловно, Россия такие планы разрабатывает. Это очевидно, мы же видим, что они постоянно ищут дополнительные геноцидные инструменты. Я подчеркиваю — геноцидные, потому что это сознательное действие, которое направлено на то, чтобы лишить людей возможности использовать электроэнергию, отопление и так далее", — отметил Подоляк.

По его словам, предотвращение ударов состоит из нескольких составляющих:

  • публичность — важно публично говорить о российском терроре и юридически зафиксировать состав преступления, которое Россия планирует совершить;
  • усиление ПВО — важно настаивать на существенной поставке систем противовоздушной обороны и ракет к ним;
  • давление через МАГАТЭ, а также другие организации, которые имеют влияние на рынок ядерных технологий. В том же числе, речь идет об Индии и Китае.

"Но давайте здесь будем откровенными. РФ остановит только принуждение. То есть сила, то есть, еще раз, существенный рост количества ущерба, который Украина может наносить на территории РФ. То есть существенное увеличение масштабов войны на территории России. Для этого необходимы новые соответствующие инструменты, вы об этом прекрасно знаете", — отметил Подоляк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Россия хочет атаковать три украинские атомные электростанции.

Также эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказывал, что в Украине каждый энергоблок атомных электростанций (АЭС) снабжен защитой третьего уровня. При их строительстве учитывалась возможность авиаударов.

Офис президента Михаил Подоляк АЭС обстрелы оккупанты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:59 Цены на электроэнергию вырастут с 1 октября — регулятор одобрил повышение

15:58 В Одессе перекрыли очередную схему для уклонистов — подробности, фото

15:53 Финансировали агентуру РФ в Украине — раскрыли сеть подпольных брокеров Webmoney

15:51 В Центре нацсопротивления рассказали, как на Луганщине зомбируют школьников

15:32 Летняя жара отходит — прогноз погоды во Львове на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

15:27 Израиль снова нанес авиаудары по Ливану — есть погибшие

15:27 В Одессе высшие священники УПЦ МП готовят переход в ПЦУ

15:26 ТЦК подал в розыск — что делать военнообязанному гражданину

14:59 Подоляк объяснил, как предотвратить удары оккупантов по украинским АЭС

14:57 Кому в Одессе платят 50 тысяч — названы самые дорогие вакансии

15:59 Цены на электроэнергию вырастут с 1 октября — регулятор одобрил повышение

15:58 В Одессе перекрыли очередную схему для уклонистов — подробности, фото

15:53 Финансировали агентуру РФ в Украине — раскрыли сеть подпольных брокеров Webmoney

15:51 В Центре нацсопротивления рассказали, как на Луганщине зомбируют школьников

15:32 Летняя жара отходит — прогноз погоды во Львове на завтра

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

15:27 Израиль снова нанес авиаудары по Ливану — есть погибшие

15:27 В Одессе высшие священники УПЦ МП готовят переход в ПЦУ

15:26 ТЦК подал в розыск — что делать военнообязанному гражданину

14:59 Подоляк объяснил, как предотвратить удары оккупантов по украинским АЭС

14:57 Кому в Одессе платят 50 тысяч — названы самые дорогие вакансии

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Text

08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью