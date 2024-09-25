Подоляк объяснил, как предотвратить удары России по украинским атомным электростанциям

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, как предотвратить удары российских оккупантов по украинским атомным электростанциям. Он отметил, что это включает в себя несколько составляющих, среди которых усиление противовоздушной обороны, давление через МАГАТЭ и самое главное — принуждение.

Об этом Михаил Подоляк сказал в комментарии "РБК-Украина" в среду, 25 сентября.

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"И поэтому, безусловно, Россия такие планы разрабатывает. Это очевидно, мы же видим, что они постоянно ищут дополнительные геноцидные инструменты. Я подчеркиваю — геноцидные, потому что это сознательное действие, которое направлено на то, чтобы лишить людей возможности использовать электроэнергию, отопление и так далее", — отметил Подоляк.

По его словам, предотвращение ударов состоит из нескольких составляющих:

публичность — важно публично говорить о российском терроре и юридически зафиксировать состав преступления, которое Россия планирует совершить;

усиление ПВО — важно настаивать на существенной поставке систем противовоздушной обороны и ракет к ним;

давление через МАГАТЭ, а также другие организации, которые имеют влияние на рынок ядерных технологий. В том же числе, речь идет об Индии и Китае.

"Но давайте здесь будем откровенными. РФ остановит только принуждение. То есть сила, то есть, еще раз, существенный рост количества ущерба, который Украина может наносить на территории РФ. То есть существенное увеличение масштабов войны на территории России. Для этого необходимы новые соответствующие инструменты, вы об этом прекрасно знаете", — отметил Подоляк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Россия хочет атаковать три украинские атомные электростанции.

Также эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказывал, что в Украине каждый энергоблок атомных электростанций (АЭС) снабжен защитой третьего уровня. При их строительстве учитывалась возможность авиаударов.