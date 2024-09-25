Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Подоляк пояснив, як запобігти ударам окупантів по українських АЕС arrow

Подоляк пояснив, як запобігти ударам окупантів по українських АЕС

25 вересня 2024 14:59
Аркадій Пастула - Редактор
Подоляк пояснив, як запобігти ударам Росії по українських атомних електростанціях
Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, як запобігти ударам російських окупантів по українських атомних електростанціях. Він зазначив, що це включає декілька складових, серед яких посилення протиповітряної оборони, тиск через МАГАТЕ та найголовніше — примус.

Про це Михайло Подоляк сказав у коментарі "РБК-Україна" у середу, 25 вересня.

Читайте також:

Плани РФ атакувати українські АЕС

"І тому, безумовно, Росія такі плани розробляє. Це очевидно, ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю — геноцидні, тому що це свідома дія, яка направлена на те, щоб позбавити людей можливості використовувати електроенергію, опалення і так далі", — зазначив Подоляк.

За його словами, запобігання ударів складається з декількох складових:

  • публічність — важливо публічно говорити про російський терори та юридично зафіксувати склад злочину, який Росія планує вчинити;
  • посилення ППО — важливо наполягати на суттєвому постачанні систем протиповітряної оборони та ракет до них;
  • тиск через МАГАТЕ, а також інші організації, які мають вплив на ринок ядерних технологій. У тому ж числі, йдеться про й про Індію та Китай.

"Але давайте тут будемо відвертими. РФ зупинить тільки примус. Тобто сила, тобто, ще раз, суттєве зростання кількості шкоди, яку Україна може завдавати на території РФ. Тобто суттєве збільшення масштабів війни на території Росії. Для цього необхідні нові відповідні інструменти, ви про це прекрасно знаєте", — зауважив Подоляк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.

Також експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповідав, що в Україні кожен енергоблок атомних електростанцій (АЕС) забезпечений захистом третього рівня. Під час їхнього будівництва враховували можливість авіаударів.

Офіс президента Михайло Подоляк АЕС обстріли окупанти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:28 На Львівщині шахраї переодягнулись у форму ТЦК і обікрали ухилянтів

16:28 Деякі регіони накриють зливи — синоптик спрогнозував погоду на завтра

16:19 У Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон

15:59 Ціни на електроенергію зростуть з 1 жовтня — регулятор схвалив підвищення

15:58 В Одесі перекрили чергову схему для ухилянтів — подробиці, фото

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:53 Фінансували агентуру РФ в Україні — викрили мережу підпільних брокерів Webmoney

15:51 У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів

15:32 Літня спека відходить — прогноз погоди у Львові на завтра

15:27 Ізраїль знову завдав авіаударів по Лівану — є загиблі

15:27 В Одесі вищі священники УПЦ МП готують перехід до ПЦУ

16:28 На Львівщині шахраї переодягнулись у форму ТЦК і обікрали ухилянтів

16:28 Деякі регіони накриють зливи — синоптик спрогнозував погоду на завтра

16:19 У Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон

15:59 Ціни на електроенергію зростуть з 1 жовтня — регулятор схвалив підвищення

15:58 В Одесі перекрили чергову схему для ухилянтів — подробиці, фото

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

15:53 Фінансували агентуру РФ в Україні — викрили мережу підпільних брокерів Webmoney

15:51 У Центрі нацспротиву розповіли, як на Луганщині зомбують школярів

15:32 Літня спека відходить — прогноз погоди у Львові на завтра

15:27 Ізраїль знову завдав авіаударів по Лівану — є загиблі

15:27 В Одесі вищі священники УПЦ МП готують перехід до ПЦУ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Text

08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

24 вересня 2024
Text

21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

Text

17:51 Атака на Харків та мільйон нових повісток від ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп пояснив, на що треба зважати, перед тим відправляти бійців на передову

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені