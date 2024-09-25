Подоляк пояснив, як запобігти ударам Росії по українських атомних електростанціях

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, як запобігти ударам російських окупантів по українських атомних електростанціях. Він зазначив, що це включає декілька складових, серед яких посилення протиповітряної оборони, тиск через МАГАТЕ та найголовніше — примус.

Про це Михайло Подоляк сказав у коментарі "РБК-Україна" у середу, 25 вересня.

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Плани РФ атакувати українські АЕС

"І тому, безумовно, Росія такі плани розробляє. Це очевидно, ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю — геноцидні, тому що це свідома дія, яка направлена на те, щоб позбавити людей можливості використовувати електроенергію, опалення і так далі", — зазначив Подоляк.

За його словами, запобігання ударів складається з декількох складових:

публічність — важливо публічно говорити про російський терори та юридично зафіксувати склад злочину, який Росія планує вчинити;

посилення ППО — важливо наполягати на суттєвому постачанні систем протиповітряної оборони та ракет до них;

тиск через МАГАТЕ, а також інші організації, які мають вплив на ринок ядерних технологій. У тому ж числі, йдеться про й про Індію та Китай.

"Але давайте тут будемо відвертими. РФ зупинить тільки примус. Тобто сила, тобто, ще раз, суттєве зростання кількості шкоди, яку Україна може завдавати на території РФ. Тобто суттєве збільшення масштабів війни на території Росії. Для цього необхідні нові відповідні інструменти, ви про це прекрасно знаєте", — зауважив Подоляк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції.

Також експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповідав, що в Україні кожен енергоблок атомних електростанцій (АЕС) забезпечений захистом третього рівня. Під час їхнього будівництва враховували можливість авіаударів.