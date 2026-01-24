Войны в Украине — РФ почти 800 раз ударила по Запорожью

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска за последние сутки нанесли 756 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области. Под вражеским огнем оказались жилые дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram 24 января.

Обстрелы Запорожской области за последние сутки

Федоров рассказал, что за последние сутки россияне нанесли 17 авиаударов по Терноватому, Риздвянке, Таврическому, Юрковке, Любицкому, Зализничному, Верхней Терсе, Воздвижевке, Долинке и Чаривному.

Еще 483 БпЛА атаковали Червоноднепровку, Разумовку, Беленькое, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Еленоконстантиновку и Сладкое.

Кроме того, оккупанты совершили пять обстрелов из РСЗО по территории Новоандреевки, Новоданиловки, Чаривного, Святопетровки и Нового Запорожья.

Также армия РФ 251 раз ударила из артиллерии по территории Степногорска, Приморского, Степного, Павловки, Гуляйполя, Новоданиловки, Новоандриевки, Малой Токмачки, Белогорья, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Сладкого.

"Поступило 99 сообщений о повреждении жилья и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", — отметил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 24 января Харьков пережил 2,5 часа атаки "Шахедов". Десяток людей получили ранения, а некоторые потеряли свое жилье.

Кроме того, РФ пытается энергетически отрезать Киев. Российские войска атаковали дронами и ракетами.