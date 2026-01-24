Війни в Україні — РФ майже 800 разів вдарила по Запоріжжю

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська за останню добу завдали 756 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. Під ворожим вогнем опинились житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram 24 січня.

Обстріли Запорізької області за останню добу

Федоров розповів, що упродовж останньої доби росіяни завдали 17 авіаударів по Тернуватому, Різдвянці, Таврійському, Юрківці, Любицькому, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці та Чарівному.

Ще 483 БпЛА атакували Червонодніпровку, Розумівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Оленокостянтинівку та Солодке.

Крім того, окупанти здійснили п'ять обстрілів з РСЗВ по території Новоандріївки, Новоданилівки, Чарівного, Святопетрівки та Нового Запоріжжя.

Також армія РФ 251 раз вдарила з артилерії по території Степногірська, Приморського, Степового, Павлівки, Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір’я, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

"Надійшло 99 повідомлень про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", — зазначив очільник ОВА.

