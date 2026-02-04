В ISW объяснили, зачем Россия нарушила энергетическое перемирие Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В ночь на 3 февраля Россия нарушили "энергетическое перемирие", анонсированное накануне лидером США Дональдом Трампом. Таким образом Кремль в очередной раз продемонстрировал, что не планирует прекращать удары для достижения прогресса в мирных переговорах.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW о нарушении Россией "энергетического перемирия"

Эксперты отмечают, что краткосрочное "прекращение огня" Россия снова попыталась использовать для создания иллюзии своей договороспособности и якобы заинтересованности в окончании полномасштабной войны.

По мнению аналитиков ISW, массированный обстрел Украины в ночь на 3 февраля демонстрирует, что Россия никогда не намеревалась использовать мораторий на энергетические удары для деэскалации войны или серьезного продвижения инициированных США мирных переговоров.

По оценкам ДТЭК, атака в ночь на 3 февраля стала самой массированной с начала года, повлекшей за собой самые серьезные разрушения.

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки заявил, что мораторий на энергетические удары должен был начать действовать после трехсторонних переговоров 23-24 января — и продолжаться до следующего раунда переговоров, которые изначально были запланированы на 1 февраля, но впоследствии были перенесены на 4-5 февраля.

Украинский лидер отметил, что мораторий "для деэскалации войны" предложили Соединенные Штаты. И делегации США, Украины и России должны были решить вопрос о дальнейших мерах деэскалации во втором раунде переговоров. Однако Кремль не сдержал слово.

"Кремль ранее предлагал краткосрочные соглашения о прекращении огня, чтобы ложно изобразить Россию как действующую добросовестно, и симулировать заинтересованность Москвы в мирном урегулировании войны, неоднократно отклоняя призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары дальнего действия или прекращению огня", — объясняют аналитики.

В ISW отмечают, что Кремль, вероятно, попытается представить свое соблюдение этого моратория на краткосрочные энергетические удары как значительную уступку для получения рычагов влияния на будущих мирных переговорах. Даже несмотря на то, что Россия использовала эти несколько дней для накопления ракет, чтобы нанести более масштабные удары по Украине.

Эксперты ISW отмечают, что краткосрочный мораторий не означает никакой уступки России. Ведь российские войска продолжали атаковать украинскую логистику и инфраструктуру в течение действия "энергетического перемирия".

"Украина также подверглась каскадному отключению электроэнергии 31 января, несмотря на действующий в то время мораторий на энергетические удары. Российские войска 31 января не нанесли никаких ударов по энергетической инфраструктуре, которые бы непосредственно вызвали отключение, но украинская энергосеть была настолько повреждена в результате месяцев российских ударов, что не смогла справиться с технической неисправностью и потерпела сбой.

Кремль согласился на мораторий на удары только после нанесения серьезного ущерба украинской энергосети", — подытожили в Институте изучения войны.

Лидер США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Путин сдержал свое слово об "энергетическом перемирии".

Напомним, что президент Зеленский объяснил, зачем Россия согласилась на "энергетическое перемирие" Трампа, впоследствии нарушив его.