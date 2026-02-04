В ISW пояснили, навіщо Росія порушила енергетичне перемир'я Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У ніч проти 3 лютого Росія порушили "енергетичне перемир'я", анонсоване напередодні лідером США Дональдом Трампом. У такий спосіб Кремль вкотре продемонстрував, що не планує припиняти удари для досягнення прогресу у мирних перемовинах.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW про порушення Росією "енергетичного перемир'я"

Експерти зазначають, що короткострокове "припинення вогню" Росія знову спробувала використати для створення ілюзії своєї договороздатності та нібито зацікавленості у закінченні повномасштабної війни.

На думку аналітиків ISW, масований обстріл України в ніч проти 3 лютого демонструє, що Росія ніколи не мала наміру використовувати мораторій на енергетичні удари для деескалації війни або серйозного просування ініційованих США мирних переговорів.

За оцінками ДТЕК, атака у ніч проти 3 лютого стала наймасованішою від початку року, спричинивши найсерйозніші руйнування.

Президент України Володимир Зеленський після атаки заявив, що мораторій на енергетичні удари мав почати діяти після тристоронніх переговорів 23-24 січня — та тривати до наступного раунду переговорів, які спочатку були заплановані на 1 лютого, але згодом були перенесені на 4-5 лютого.

Український лідер зазначив, що мораторій "для деескалації війни" запропонували Сполучені Штати. І делегації США, України та Росії мали вирішити питання про подальші заходи деескалації у другому раунді переговорів. Однак Кремль не дотримав слова.

"Кремль раніше пропонував короткострокові угоди про припинення вогню, щоб хибно зобразити Росію як таку, що діє добросовісно, та симулювати зацікавленість Москви у мирному врегулюванні війни, неодноразово відхиляючи заклики України та США до тривалішого або постійного мораторію на удари далекої дії або припинення вогню", — пояснюють аналітики.

В ISW наголошують, що Кремль, ймовірно, спробує представити своє дотримання цього мораторію на короткострокові енергетичні удари як значну поступку для отримання важелів впливу на майбутніх мирних переговорах. Навіть попри те, що Росія використала ці кілька днів для накопичення ракет, аби завдати масштабніших ударів по Україні.

Експерти ISW зауважують, що короткостроковий мораторій не означає жодної поступки Росії. Адже російські війська продовжували атакувати українську логістику та інфраструктуру протягом дії "енергетичного перемир'я".

"Україна також зазнала каскадного відключення електроенергії 31 січня, попри чинний на той час мораторій на енергетичні удари. Російські війська 31 січня не завдали жодних ударів по енергетичній інфраструктурі, які б безпосередньо спричинили відключення, але українська енергомережа була настільки пошкоджена внаслідок місяців російських ударів, що не змогла впоратися з технічною несправністю та зазнала збою.

Кремль погодився на мораторій на удари лише після завдання серйозної шкоди українській енергомережі", — підсумували в Інституті вивчення війни.

Лідер США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Путін дотримав свого слова про "енергетичне перемир'я".

Нагадаємо, що президент Зеленський пояснив, навіщо Росія погодилася на "енергетичне перемир'я" Трампа, згодом порушивши його.