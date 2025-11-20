Видео
Україна
Видео

Почему АЭС снижают мощность после атак РФ — объяснение Минэнерго

Почему АЭС снижают мощность после атак РФ — объяснение Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 18:01
обновлено: 18:26
Обстрелы энергообъектов — почему АЭС снижают мощность
Поврежденные энергообъекты после атак РФ.фото: ДТЭК

Во время российских атак украинские энергетики периодически вынуждены прибегать к снижению мощности атомных электростанций Украины. Для этого существует несколько причин.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики 20 ноября.

Почему АЭС снижают мощность после обстрелов

В Минэнерго рассказали, что существует несколько причин, почему украинские АЭС снижают мощность после российских обстрелов. Первая из них — превентивное снижение мощности генерации для соблюдения требований безопасности.

"Внезапное отключение высоковольтных линий, обеспечивающих выдачу мощности атомных энергоблоков (при их работе с номинальной нагрузкой) может привести к сложным последствиям, поэтому применяются вынужденные превентивные меры", — пояснили в ведомстве.

Вторая причина — последствия российских ударов по подстанциям Укрэнерго, которые обеспечивают выдачу мощности АЭС. Отмечается, что во время обстрелов энергообъектов 19 ноября общая мощность атомной генерации в ОЭС Украины снижалась на определенный период.

"По состоянию на 20 ноября Южноукраинская и Хмельницкая АЭС работают на своей номинальной мощности. У Ровенской атомной электростанции несколько сниженная мощность генерации, что обусловлено последствиями предыдущих массированных атак на энергосистему Украины", — рассказали в министерстве.

Напомним, зимой графики отключения света могут быть жестче, чем сейчас. Россияне постоянно атакуют энергетические объекты и даже небольшие объекты генерации.

В то же время в Укрэнерго заявили о рисках неравномерных графиков отключений. Потенциальные ограничения могут продолжаться до весны.

Минэнерго АЭС обстрелы война в Украине свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
