Україна
Чому АЕС знижують потужність після атак РФ — пояснення Міненерго

Чому АЕС знижують потужність після атак РФ — пояснення Міненерго

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 18:01
Оновлено: 18:24
Обстріли енергооб'єктів — чому АЕС знижують потужність
Пошкодженні енергооб'єкти після атак РФ.Фото: ДТЕК

Під час російських атак українські енергетики періодично вимушені вдаватися до зниження потужності атомних електростанцій України. Для цього існує кілька причин.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики 20 листопада. 

Читайте також:

Чому АЕС знижують потужність після обстрілів

У Міненерго розповіли, що існує кілька причин, чому українські АЕС знижують потужність після російських обстрілів. Перша з них — превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки.  

"Раптове відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням) може призвести до складних наслідків, тому застосовуються вимушені превентивні заходи", — пояснили у відомстві. 

Друга причина — наслідки російських ударів по підстанціях Укренерго, які забезпечують видачу потужності АЕС. Зазначається, що під час обстрілів енергооб'єктів 19 листопада загальна потужність атомної генерації в ОЕС України знижувалась на певний період. 

"Станом на 20 листопада Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція — має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України", — розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, взимку графіки відключення світла можуть бути жорсткішими, ніж зараз. Росіяни постійно атакують енергетичні об’єкти й навіть невеликі об’єкти генерації.

Водночас в Укренерго заявили про ризики нерівномірних графіків відключень. Потенційні обмеження можуть тривати до весни.

Міненерго АЕС обстріли війна в Україні світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
