Обстрелы Украины — какой тактики придерживаются россияне

Последствия удара по Киеву 17 июня. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Анализируя последние удары россиян, можно сделать выводы, что они придерживаются стратегии для обстрелов Украины. Они выбирают один город для основной атаки и наносят массированный удар раз в неделю.

Об этом сообщил авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Вечір.LIVE.

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Романенко пояснил, что сейчас россияне выбирают один город и наносят по нему основной удар дронами и ракетами различных типов. Комментируя сегодняшнюю атаку, авиаэксперт отметил, что вражеской целью был Киев, а Одесса и Запорожье стали вспомогательными "мишенями". Однако постоянно такие темпы обстрелов Украины россияне удерживать не смогут.

"Россияне не смогут удерживать такой темп запусков в течение какого-то периода. Общий выпуск "шахедов" у них 2700 единиц в месяц. И по всей Украине ежедневно они будут способны запускать не более 90 дронов. Это максимальное количество. А мы часто еще поражаем эти дроны на уровне логистики: на складах и ударами по предприятиям", — рассказал Валерий Романенко.

Кроме того, эксперт пояснил, что в основном оккупанты будут атаковать украинские города с меньшей интенсивностью, около 30-50 дронов в день. В то же время не следует исключать массированных ударов, ведь Романенко провел анализ и выяснил, что войска РФ раз в неделю способны нанести массированный удар, используя для этого сотни воздушных целей.

Напомним, ночью 17 июня российские оккупанты выпустили по Украине почти 500 воздушных целей. Украинские города атаковали ударные дроны и различные типы ракет.

Больше всего пострадал Киев: там ракета Х-101 попала в жилой дом, что привело к обрушению конструкции подъезда до самого подвала.

Кроме того, обломок российской ракеты попал в общежитие медуниверситета имени П. Л. Шупика.