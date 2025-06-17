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Главная Армия По 90 дронов в день — эксперт объяснил тактику обстрелов россиян

По 90 дронов в день — эксперт объяснил тактику обстрелов россиян

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Дата публикации 17 июня 2025 22:17
Обстрелы Украины — какой тактики придерживаются россияне
Последствия удара по Киеву 17 июня. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
Ключові моменти По какой тактике россияне обстреливают Украину

Анализируя последние удары россиян, можно сделать выводы, что они придерживаются стратегии для обстрелов Украины. Они выбирают один город для основной атаки и наносят массированный удар раз в неделю.

Об этом сообщил авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Вечір.LIVE.

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По какой тактике россияне обстреливают Украину

Романенко пояснил, что сейчас россияне выбирают один город и наносят по нему основной удар дронами и ракетами различных типов. Комментируя сегодняшнюю атаку, авиаэксперт отметил, что вражеской целью был Киев, а Одесса и Запорожье стали вспомогательными "мишенями". Однако постоянно такие темпы обстрелов Украины россияне удерживать не смогут.

"Россияне не смогут удерживать такой темп запусков в течение какого-то периода. Общий выпуск "шахедов" у них 2700 единиц в месяц. И по всей Украине ежедневно они будут способны запускать не более 90 дронов. Это максимальное количество. А мы часто еще поражаем эти дроны на уровне логистики: на складах и ударами по предприятиям", — рассказал Валерий Романенко.

Кроме того, эксперт пояснил, что в основном оккупанты будут атаковать украинские города с меньшей интенсивностью, около 30-50 дронов в день. В то же время не следует исключать массированных ударов, ведь Романенко провел анализ и выяснил, что войска РФ раз в неделю способны нанести массированный удар, используя для этого сотни воздушных целей.

Напомним, ночью 17 июня российские оккупанты выпустили по Украине почти 500 воздушных целей. Украинские города атаковали ударные дроны и различные типы ракет.

Больше всего пострадал Киев: там ракета Х-101 попала в жилой дом, что привело к обрушению конструкции подъезда до самого подвала.

Кроме того, обломок российской ракеты попал в общежитие медуниверситета имени П. Л. Шупика.

обстрелы ракеты дроны война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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