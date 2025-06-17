Обстріли України — якої тактики дотримуються росіяни

Наслідки удару по Києву 17 червня. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Аналізуючи останні удари росіян, можна зробити висновки, що вони дотримуються стратегії для обстрілів України. Вони обирають одне місто для основної атаки та завдають масованого удару раз на тиждень.

Про це повідомив авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Вечір.LIVE.

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Романенко пояснив, що зараз росіяни обирають одне місто і завдають по ньому основний удар дронами та ракетами різних типів. Коментуючи сьогоднішню атаку, авіаексперт зазначив, що ворожою ціллю був Київ, а Одеса та Запоріжжя стали допоміжними "мішенями". Однак постійно такі темпи обстрілів України росіяни утримувати не зможуть.

"Росіяни не зможуть утримувати такий темп запусків упродовж якогось періоду. Загальний випуск "шахедів" у них 2700 одиниць на місяць. І по всій Україні щоденно вони будуть здатні запускати не більше 90 дронів. Це максимальна кількість. А ми часто ще уражаємо ці дрони на рівні логістики: на складах та ударами по підприємствах", — розповів Валерій Романенко.

Крім того, експерт пояснив, що в основному окупанти атакуватимуть українські міста з меншою інтенсивністю, близько 30-50 дронів на день. Водночас не слід виключати масованих ударів, адже Романенко провів аналіз і з'ясував, що війська РФ раз на тиждень здатні завдати масованого удару, використовуючи для цього сотні повітряних цілей.

Нагадаємо, вночі 17 червня російські окупанти випустили по Україні майже 500 повітряних цілей. Українські міста атакували ударні дрони та різні типи ракет.

Найбільше постраждав Київ: там ракета Х-101 влучила у житловий будинок, що призвело до обвалення конструкції під'їзду аж до самого підвалу.

Крім того, уламок російської ракети влучив у гуртожиток медуніверситету імені П. Л. Шупика.