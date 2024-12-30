Армия+ теперь предоставляет скидки военнослужащим ВСУ

Плюсы от "Армия+" — заработали скидки для военных ВСУ
В приложении для военных "Армия+" начала действовать программа лояльности для военнослужащих ВСУ. В приложении будут собраны специальные предложения на услуги.
Об этом в своем дайджесте сообщает Минобороны Украины.
Какие скидки есть в приложении "Армия+"
Первыми свои плюсы для военнослужащих предложили две компании — "Укрзализныця" и "Укрнафта". Железнодорожники дают доступ к билетам из спецрезерва на поезда, следующие из или в города, приближенные к зоне ведения боевых действий.
"Укрнафта" предоставляет скидки на каждый литр дизтоплива и автогаза бензина, а также 30% на меню АЗК. Пока новым сервисом могут воспользоваться военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и Государственной спецслужбы транспорта. Далее доступ к приложению будет распространяться на все силы обороны Украины.
Напомним, несколько дней назад в приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СЗЧ. Его будут рассматривать в течение 24 часов.
Также мы писали, что в "Армии+" военным будут платить за уничтожение техники врага. Минобороны хочет предоставлять вознаграждение в течение 72 часов.
Читайте Новини.LIVE!