Армия+ теперь предоставляет скидки военнослужащим ВСУ

Военное ВСУ и приложение "Армия+". Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

В приложении для военных "Армия+" начала действовать программа лояльности для военнослужащих ВСУ. В приложении будут собраны специальные предложения на услуги.

Об этом в своем дайджесте сообщает Минобороны Украины.

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Какие скидки есть в приложении "Армия+"

Первыми свои плюсы для военнослужащих предложили две компании — "Укрзализныця" и "Укрнафта". Железнодорожники дают доступ к билетам из спецрезерва на поезда, следующие из или в города, приближенные к зоне ведения боевых действий.

"Укрнафта" предоставляет скидки на каждый литр дизтоплива и автогаза бензина, а также 30% на меню АЗК. Пока новым сервисом могут воспользоваться военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и Государственной спецслужбы транспорта. Далее доступ к приложению будет распространяться на все силы обороны Украины.

Напомним, несколько дней назад в приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СЗЧ. Его будут рассматривать в течение 24 часов.

Также мы писали, что в "Армии+" военным будут платить за уничтожение техники врага. Минобороны хочет предоставлять вознаграждение в течение 72 часов.