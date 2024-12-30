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Плюси від "Армія+" — запрацювали знижки для військових ЗСУ

30 грудня 2025 06:24
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Армія+ тепер надає знижки військовослужбовцям ЗСУ
Військовий ЗСУ та застосунок "Армія+". Ілюстративний колаж: Новини.LIVE
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У застосунку для військових "Армія+" почала діяти програма лояльності для військовослужбовців ЗСУ. В застосунку будуть зібрані спеціальні пропозиції на послуги.

Про це у своєму дайджесті повідомляє Міноборони України.

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Які знижки є в застосунку "Армія+"

Першими свої плюси для військовослужбовців запропонували дві компанії — "Укрзалізниця" та "Укрнафта". Залізничники дають доступ до квитків зі спецрезерву на поїзди що прямують з або до міст наближених до зони ведення бойових дій.

Укрнафта надає знижки на кожен літр бензину дизпального та автогазу, а також 30% на меню АЗК. Наразі новим сервісом можуть скористатися військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спецслужби транспорту. Далі доступ до застосунку поширюватиметься на всі сили оборони України.

Нагадаємо, кілька днів тому у застосунку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ. Його розглядатимуть протягом 24 годин.

Також ми писали, що в "Армія+" військовим будуть платити за знищення техніки ворога. Міноборони хоче надавати винагороду упродовж 72 годин. 

Укрзалізниця ЗСУ застосунок Укрнафта Армія+ знижки

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