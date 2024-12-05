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Племянница Путина раскрыла число пропавших без вести солдат РФ

5 декабря 2024 03:46
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Анна Цивилева назвала точную дату обращений по поводу пропавших без вести солдат РФ
Анна Цивилева с дядей. Фото: РосСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева, которую называют племянницей Путина, случайно проговорилась о количестве обращений семей, по поводу пропавших без вести российских оккупантов в Украине.

Об этом сообщает оппозиционное СМИ "ASTRA".

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Цивилева заявила, что 48 000 родственников солдат, участвовавших в войне в Украине, подали заявление о розыске.

Согласно видео, на встрече с нардепами Госдумы РФ Цивилева говорит, что МВД берет образцы ДНК "совершенно бесплатно и за собственные средства" и вносит в свою базу всех родственников.

На видео видно, как председатель комитета по обороне Андрей Картаполов говорит Цивильовой не разглашать эту информацию.

Замминистра является дочерью двоюродного брата президента Владимира Путина. Министерство финансов США внесло ее в санкционные списки.

Ранее сообщалось, что Кремль начал удалять метаданные из видеозаписей и фотографий российского диктатора Владимира Путина. По этим данным можно узнать дату и точное время создания фото и видео.

А в кинотеатрах Украины в скором времени появится фильм "Смерть Путина" польского режиссера Патрика Веги. Это сатирический фильм о жизни российского диктатора Владимира Путина.

российские войска война в Украине пропавшие без вести потери оккупантов русские солдаты

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