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Племінниця Путіна розкрила кількість зниклих безвісти солдат РФ

5 грудня 2024 03:46
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Ганна Цивільова назвала точну дату звернень щодо зниклих безвісти солдат РФ
Ганна Цивільова з дядею. Фото: РосЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Заступниця міністра оборони Росії Ганна Цивільова, яку називають племінницею Путіна, випадково проговорилась про кількість звернень родин, щодо зниклих безвісти російських окупантів в Україні. З офіційного відеозвіту засідання Комітету з питань оборони РФ ця інформація не потрапила.

Про це повідомляє опозиційне ЗМІ "ASTRA". 

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Цивільова заявила, що 48 000 родичів солдатів, які брали участь у війні в Україні, подали заяву про розшук. Цю цифру Цивільова назвала на парламентських слуханнях щодо держдопомоги колишнім військовим та їхнім родинам.

Згідно з відео, на зустрічі з нардепами Держдуми РФ Цивільова каже, що МВС бере зразки ДНК "цілком безкоштовно і за власні кошти" і вносить у свою базу всіх родичів.

На відео видно, як голова комітету з питань оборони Андрій Картаполов каже Цивільовій не розголошувати цю інформацію.

Заступниця міністра є дочкою двоюрідного брата президента Володимира Путіна. Міністерство фінансів США внесло її до санкційних списків.

Раніше повідомлялось, що Кремль почав видаляти метадані з відеозаписів і фотографій російського диктатора Володимира Путіна. За цими даними можна було дізнатися дату та точний час створення фото й відео.

А в кінотеатрах України незабаром з'явиться стрічка "Смерть Путіна" польського режисера Патріка Веґи. Це сатиричний фільм про життя російського диктатора Володимира Путіна.

російські війська війна в Україні зниклі безвісти втрати окупантів російські військові

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