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План победы изучает Белый дом — как США оценивают предложения Зеленского

18 октября 2024 23:32
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В США не стали комментировать секретные пункты Плана победы, но сам план тщательно изучают
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

США продолжают изучать План победы Владимира Зеленского и обсуждать нюансы этого плана. Однако журналистам подробности секретных пунктов раскрывать не будут.

Об этом на брифинге перед журналистами заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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Кирби отметил перед журналистами, что Джо Байден был рад получить План победы из рук президента Украины. Сейчас план тщательно изучается, особенно его секретные пункты.

"Как мы уже ясно дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по достижению справедливого мира", — подчеркнул Кирби.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома добавил, что очень важно достичь мира именно по определению украинского народа.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставляют Украине то, что нужно для успеха на фронте именно сейчас. Также проводится работа по будущей защите украинцев.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский оценил официальное приглашение Украины в НАТО как единственный способ, чтобы остановить войну с Россией.

Владимир Зеленский война в Украине США План победы Украины Белый дом

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