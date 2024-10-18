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План перемоги вивчає Білий дім — як США оцінюють пропозиції Зеленського

18 жовтня 2024 23:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В США не стали коментувати секретні пункти Плану перемоги, але сам план ретельно вивчають
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

США продовжують вивчати План перемоги Володимира Зеленського та обговорювати нюанси цього плану. Проте журналістам подробиці секретних пунктів розкривати не будуть. 

Про це на брифінгу перед журналістами заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі.

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Кірбі зазначив перед журналістами, що Джо Байден був радий отримати План перемоги з рук президента України. Зараз план ретельно вивчається, а особливо його секретні пункти.

"Як ми вже ясно дали зрозуміти, ми підтримуємо план президента Зеленського щодо досягнення справедливого миру", — підкреслив Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому додав, що дуже важливо досягти миру саме за визначенням українського народу.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США надають Україні те, що потрібно для успіху на фронті саме зараз. Також проводиться робота для майбутнього захисту українців. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський оцінив офіційне запрошення України до НАТО як єдиний спосіб, що може зупинити війну з Росією.

Володимир Зеленський війна в Україні США План перемоги України Білий дім

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