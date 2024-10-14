Владимир Зеленский представит европейцам свой План победы 17-18 октября

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

На Саммите Евросоюза, который должен пройти 17-18 октября, Владимир Зеленский представит европейцам свой План победы, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. До этого, как уже сообщалось, он может представить его в Верховной Раде.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Today, EU Foreign Ministers gathered in Luxembourg for the #FAC to discuss Russian aggression against Ukraine & the situation in the Middle East.



Follow @JosepBorrellF press remarks. ↓ https://t.co/QKBJMk0A9R — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) October 14, 2024

Борель выступил перед своими коллегами и заявил, что пообщался с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал о ситуации на поле боя и ознакомил с основными элементами Плана победы.

Глава дипломатии Евросоюза отметил, что во время общения был поднят вопрос продвижения и дополнения украинской формулы мира. По мнению Борреля, Украину необходимо усиливать политическим и военным путем, чтобы вынудить Путина начать переговоры.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уже представил украинский План победы канцлеру Германии Олафу Шольцу. Он выразил надежду завершить войну к 2025 году и подчеркнул, что этот план является мостом ко второму Саммиту мира, который "поставит точку в войне".

А 7 октября Зеленский сообщил о работе над деталями Плана победы.