Володимир Зеленський представить європейцям свій План перемоги 17-18 жовтня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

На Саміті Євросоюзу, що має пройти 17-18 жовтня, Володимир Зеленський презентує європейцям свій План перемоги, заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. До цього, як вже повідомлялось, він може представити його у Верховній Раді.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Today, EU Foreign Ministers gathered in Luxembourg for the #FAC to discuss Russian aggression against Ukraine & the situation in the Middle East.



Follow @JosepBorrellF press remarks. ↓ https://t.co/QKBJMk0A9R — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) October 14, 2024

Боррель виступив перед своїми колегами, і заявив, що поспілкувався із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував про ситуацію на полі бою, та ознайомив з основними елементами Плану перемоги.

Глава дипломатії Євросоюзу зазначив, що під час спілкування було порушено питання просування та доповнення української формули миру. На думку Борреля, Україну необхідно посилювати політичним та військовим шляхом, щоб змусити Путіна розпочати переговори.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вже представив український План перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Він висловив сподівання завершити війну до 2025 року і наголосив, що цей план є мостом до другого Саміту миру, який "поставить крапку у війні".

А 7 жовтня Зеленський повідомив про роботу над деталями Плану перемоги.