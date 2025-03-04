Прекращение помощи от США — какой план рассматривает Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил, что будет делать Украина в случае прекращения помощи со стороны Европы и США. По его словам, у страны есть один план — победить и выжить, другого не рассматривают.

Об этом Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции во вторник, 4 марта.

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Отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины план, где брать средства, если они не будут поступать ни из ЕС, ни из США, Шмыгаль сказал, что у нас один план — побеждать и выживать. По его словам, если этого не будет, то "план Б" будет писать кто-то другой.

"Мы сталкиваемся с разными вызовами, но каждый раз их преодолеваем. У нас нет выбора — мы или будем их преодолевать, защищать свое государство, сражаться с врагом и победим, или "план Б" будем писать уже не мы. То есть я "план Б" не рассматриваю. У нас "план А" — это наша победа", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что помощь от США продолжается. По его словам, никаких изменений пока не было.

Кроме того, премьер также заявил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым. Он надеется на сотрудничество между Украиной и США.