Припинення допомоги від США — який план розглядає Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, що буде робити Україна у разі припинення допомогу з боку Європи та США. За його словами, в країни є один план — перемогти та вижити, іншого не розглядають.

Про це Денис Шмигаль заявив на пресконференції у вівторок, 4 березня.

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Відповідаючи на запитання про те, чи є в України план, де брати кошти, якщо вони не будуть надходити ні з ЄС, ні з США, Шмигаль сказав, що у нас один план — перемагати і виживати. За його словами, якщо цього не буде, то "план Б" буде писати хтось інший.

"Ми стикаємося з різними викликами, але кожен раз їх долаємо. У нас немає вибору — ми або будемо їх долати, захищати свою державу, битися з ворогом і переможемо, або "план Б" будемо писати вже не ми. Тобто я "план Б" не розглядаю. У нас "план А" — це наша перемога", — наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що допомога від США триває. За його словами, жодних змін поки не було.

Крім того, прем'єр також заявив, що Україна готова підписати угоду щодо корисних копалин. Він сподівається на співпрацю між Україною та США.