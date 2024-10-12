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Северокорейские военные могут помочь оккупантам "дожать" наступление, — ISW

12 октября 2024 08:06
Анастасия Постоенко - Редактор
Военные КНДР воюют в Украине — в ISW назвали новые детали
Обучение бойцов армии КНДР. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине продолжают идентифицировать северокорейских военнослужащих, которые воюют на территории нашей страны или учатся в России. Вероятно, российское военное командование может развернуть их вскоре рядом со своими солдатами.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны.

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По сообщениям главы разведки Кирилла Буданова, несколько тысяч северокорейских пехотинцев уже проходят обучение в России. По всей видимости, военное российское командование впоследствии развернет их на линии фронта в Украине до конца 2024 года. Также еще одним возможным направлением может стать пограничная Россия, чтобы освободить оттуда российские "резервы" для боя в Украине.

Между тем, южнокорейские и украинские чиновники заявили, что военные КНДР могут действовать на оккупированных частях Донбасса. Таким образом, Россия может направить дополнительную силу для приоритетных для нее наступательных операций в Украине, которые не удалось воплотить нынешним летом.

"Размер группировки северокорейских сил, которые Россия могла бы развернуть на линии фронта или которые могли бы освободить российские силы вдоль границы, неизвестен, но эти сценарии также могут способствовать усилиям России направить дополнительную силу для приоритетных наступательных операций в Украине и продолжить кульминацию российской наступательной операции 2024 года", — объяснили исследователи.

Напомним, недавно стало известно, что 3 октября в результате ракетного удара по оккупированной территории вблизи Донецка погибли более 20 военных. Тогда среди жертв обстрела были обнаружены военные из Северной Кореи.

Также глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, как и чем Северная Корея помогает России.

российские войска КНДР война в Украине Россия ситуация на фронте Северная Корея

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