Військові КНДР воюють в Україні — в ISW назвали нові деталі

Навчання бійців армії КНДР. Фото: Reuters

В Україні продовжують ідентифікувати північнокорейських військовослужбовців, які воюють на теренах нашої країни або навчаються в Росії. Ймовірно, російське військове командування може розгорнути їх незабаром поруч зі своїми солдатами.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни.

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За повідомленнями глави розвідки Кирила Буданова, кілька тисяч північнокорейських піхотинців вже проходять навчання в Росії. Ймовірно, військове російське командування згодом розгорне їх на лінії фронту в Україні до кінця 2024 року. Також ще одним можливим напрямком може стати прикордоння Росії, щоб вивільнити звідти російські "резерви" для бою в Україні.

Тим часом південнокорейські та українські посадовці заявили, що військові КНДР можуть діяти на окупованих частинах Донеччини. Таким чином Росія може направити додаткову силу для пріоритетних для неї наступальних операцій в Україні, які не вдалося втілити цьогорічного літа.

"Розмір угруповання північнокорейських сил, які Росія могла б розгорнути на лінії фронту або які могли б звільнити російські сили вздовж кордону, невідомий, але ці сценарії також можуть сприяти зусиллям Росії направити додаткову силу для пріоритетних наступальних операцій в Україні та продовжити кульмінацію російської наступальної операції літа 2024 року", — пояснили дослідники.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 3 жовтня внаслідок ракетного удару по окупованій території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових. Тоді серед жертв обстрілу виявили військових з Північної Кореї.

Також глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, як та чим Північна Корея допомагає Росії.