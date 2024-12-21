Отправка войск в Украину — в Германии назвали условие

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: УНИАН

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает присутствия войск его страны. Но он подчеркнул, что это возможно при прекращении огня.

Об этом пишет ntv в субботу, 21 декабря.

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Писториус предположил размещение своих войск в Украине, но только при условии прекращении огня.

"Я хочу прояснить одну вещь: пока война не закончится, на украинской земле не будет ни одного немецкого солдата. Вопрос возникнет тогда, когда наступит перемирие или мир — и когда будет понятно, как это будет выглядеть", — сказал он.

Министр обороны страны отметил, что это будет возможно, когда в Украине будет существовать линия разграничения, буферная зона или миротворческая зона, в которой вооруженные силы будут обеспечивать мир. Однако решение все равно будет принимать парламент.

"Но ясно одно: как самая большая страна НАТО в Европе и самая большая экономика в Европе, Германия не может стоять в стороне, не участвуя в этом процессе", — отметил Писториус.

Напомним, Германия внесла более 360 миллионов евро в фонд поддержки энергетики Украины. Также значительная сумма будет направлена на восстановление энергосистемы.

А социал-демократическая партия ФРГ исключила в своей предвыборной программе любую возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.