Відправлення військ в Україну — у Німеччині назвали умову

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: УНІАН

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає присутності військ його країни. Але він наголосив, що це можливо у разі припинення вогню.

Про це пише ntv у суботу, 21 грудня.

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Пісторіус припустив розміщення своїх військ в Україні, але лише за умови припинення вогню.

"Я хочу прояснити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Питання постане тоді, коли настане перемир'я або мир — і коли буде зрозуміло, як це буде виглядати", — сказав він.

Міністр оборони країни зауважив, що це буде можливим, коли в Україні існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир. Однак рішення все одно буде ухвалювати парламент.

"Але ясно одне: як найбільша країна НАТО в Європі і найбільша економіка в Європі, Німеччина не може стояти осторонь, не беручи участі в цьому процесі", — зазначив Пісторіус.

Нагадаємо, Німеччина внесла понад 360 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Також значна сума буде спрямована на відновлення енергосистеми.

А соціал-демократична партія ФРН виключила у своїй передвиборчій програмі будь-яку можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.