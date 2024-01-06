Медики помогли украинскому военному вернуться к нормальной жизни

Украинский военный Алексей Савин. Фото: moz.gov.ua

Украинский герой Алексей Савин одним из первых пошел в ряды ВСУ в начале войны. В ходе боевых столкновений он получил множественные ранения, переломы костей и разрыв вен. Впрочем, Минздрав помог ему вернутся к нормальной жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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История Алексея Савина

Алексей, 37-летний IT-инженер, служил в военном подразделении, состоящем из 12 мужчин из его района: инженеров, спортсменов, бизнесменов. В начале полномасштабного конфликта они несли службу на контрольно-пропускных пунктах в Киеве.

После того как вражеские силы были вытеснены из региона Киева и боевые действия переместились на восток страны, его взвод отправился туда в почти неизменном составе.

Во время службы на востоке, в Донецкой, Харьковской и Луганской областях, Алексей и его товарищи выполняли боевые задачи. К настоящему времени половина его товарищей, с которыми он познакомился на второй день войны и пережил самые тяжелые моменты, погибла. Алексей выжил, но последствия его столкновения со смертью будут ощущаться еще долго.

"Алексей был серьезно ранен осколками фугасного снаряда, который взорвался рядом с ним, получив многочисленные переломы, разрушения суставов и разрывы кровеносных сосудов. В таком тяжелом состоянии он был эвакуирован в Германию, где после девяти месяцев лечения и реабилитации он снова смог ходить. Все медицинские расходы, превышающие 140 тысяч евро, оплатила Германия", — говорится в сообщении.

Сейчас Алексей вернулся домой. В его жизни, помимо работы, появилось новое занятие — реабилитация. Шесть дней в неделю по четыре часа он проводит с реабилитологами, стараясь восстановить подвижность поврежденной ноги.

Украинский военный Алексей Савин. Фото: moz.gov.ua

Украинский военный Алексей Савин. Фото: moz.gov.ua

Напомним, что военнослужащие, которые защищали Украину на фронте и получили травмы, контузии, ранения или увечья во время выполнения боевого задания, имеют право на денежные выплаты от государства. При этом деньги военным начисляют индивидуально, в зависимости от обстоятельств.

Кроме того, юристы объяснили, на какие выплаты имеют право украинские военнослужащие, выведенные за штат. В частности, это может произойти в случае боевого ранения.