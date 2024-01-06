Медики допомогли українському військовому повернутися до нормального життя

Український військовий Олексій Савін. Фото: moz.gov.ua

Український герой Олексій Савін одним із перших пішов до лав ЗСУ на початку війни. У ході бойових зіткнень він отримав множинні поранення, переломи кісток та розрив вен. Втім, МОЗ допомогло йому повернутися до нормального життя.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Історія Олексія Савіна

Олексій, 37-річний IT-інженер, служив у військовому підрозділі, що складається з 12 чоловіків із його району: інженерів, спортсменів, бізнесменів. На початку повномасштабного конфлікту вони несли службу на контрольно-пропускних пунктах у Києві.

Після того, як ворожі сили були витіснені з регіону Києва, і бойові дії перемістилися на схід країни, його взвод вирушив туди в майже незмінному складі.

Під час служби на сході, у Донецькій, Харківській та Луганській областях Олексій та його товариші виконували бойові завдання. На сьогодні половина його товаришів, з якими він познайомився на другий день війни і пережив найважчі моменти, загинула. Олексій вижив, але наслідки його зіткнення зі смертю відчуватимуться ще довго.

"Олексій був серйозно поранений уламками фугасного снаряда, який вибухнув поряд з ним, отримавши численні переломи, руйнування суглобів та розриви кровоносних судин. У такому тяжкому стані він був евакуйований до Німеччини, де після дев'яти місяців лікування та реабілітації він знову зміг ходити. витрати, що перевищують 140 тисяч євро, сплатила Німеччина", — йдеться у повідомленні.

Нині Олексій повернувся додому. У його житті, окрім роботи, з'явилося нове заняття — реабілітація. Шість днів на тиждень по чотири години він проводить із реабілітологами, намагаючись відновити рухливість ушкодженої ноги.

Український військовий Олексій Савін. Фото: moz.gov.ua

Український військовий Олексій Савін. Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, що військовослужбовці, які захищали Україну на фронті, та отримали травми, контузії, поранення чи каліцтва під час виконання бойового завдання, мають право на грошові виплати від держави. При цьому гроші військовим нараховують індивідуально, залежно від обставин.

Крім того, юристи пояснили, на які виплати мають право українські військовослужбовці, виведені за штат. Зокрема це може статися у разі бойового поранення.