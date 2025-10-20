Видео
Армия
Главная Армия Пешком вышла из оккупации — умерла 98-летняя Лидия Ломиковская

Пешком вышла из оккупации — умерла 98-летняя Лидия Ломиковская

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 01:22
обновлено: 01:40
Умерла 98-летняя Лидия Ломиковская, которая в прошлом году вышла из оккупации
Лидия Ломиковская. Фото: кадр из видео

В субботу, 18 октября, остановилось сердце 98-летней Лидии Ломиковской. В прошлом году эта женщина пешком преодолела десять километров: шла под обстрелами, чтобы выйти из оккупированного Очеретино Донецкой области.

Об этом сообщило Суспільне.

Читайте также:

Что известно о смерти Лидии Ломиковской

Внучка женщины Светлана рассказала, что бабушку похоронили 19 октября. Смерть наступила внезапно. Похороны состоялись 19 октября.

"Она умерла на 99-м году жизни... Похоронили на кладбище под Днепром. Смерть была внезапная: сердце, инфаркт", — отметила женщина.

Кто такая Лидия Ломиковская

Лидия Ломиковская 40 лет работала проводницей на железной дороге. В апреле прошлого года, когда в ее родное село вторглись российские оккупанты, женщина почти сутки шла под обстрелами, чтобы добраться до подконтрольной Украине территории. Несколько раз во время этого путешествия она падала, но поднималась и продолжала идти дальше. Украинские военные увидели пожилую путешественницу и передали ее полицейским отряда "Белый ангел", который эвакуирует людей.

Родной населенный пункт Лидия Ломиковская покинула вовремя: 5 мая поселок полностью оккупировали, а его жителей депортировали на территорию так называемой ДНР.

Напомним, в Украину с оккупированных территорий вернули еще более 20 детей и подростков. Некоторые из них учились по российским программам и подвергались издевательствам из-за своего украинского происхождения.

Также мы сообщали о возвращении в Украину трех юношей в возрасте 18–20 лет. На временно оккупированной территории один из них подвергся трудовой эксплуатации, а другие боялись, что их мобилизуют в российскую армию.

смерть Донецкая область Днепропетровская область оккупация война в Украине
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
