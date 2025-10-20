Відео
Україна
Пішки вийшла з окупації — померла 98-річна Лідія Ломіковська

Пішки вийшла з окупації — померла 98-річна Лідія Ломіковська

Дата публікації: 20 жовтня 2025 01:22
Оновлено: 01:40
Померла 98-річна Лідія Ломіковська, яка тогоріч пішла вийшла з окупації
Лідія Ломіковська. Фото: кадр із відео

У суботу, 18 жовтня, зупинилося серце 98-річної Лідії Ломіковської. Тогоріч ця жінка пішки подолала десять кілометрів: йшла під обстрілами, аби вийти з окупованого Очеретиного Донецької області.

Про це повідомило Суспільне.

Що відомо смерть Лідії Ломіковської

Онука жінки Світлана розповіла, що бабусю поховали 19 жовтня. Смерть настала раптово. Похорон відбувся 19 жовтня.

"Вона померла на 99-му році життя... Поховали на кладовищі під Дніпром. Смерть була раптова: серце, інфаркт", — зазначила жінка.

Хто така Лідія Ломіковська 

Лідія Ломіковська 40 років працювала провідницею на залізниці. У квітні минулого року, коли в її рідне село вторглися російські окупанти, жінка майже добу йшла під обстрілами, щоб дістатися підконтрольної Україні території. Кілька разів під час цієї подорожі вона падала, але піднімалася та продовжувала йти далі. Українські військові побачили літню мандрівницю та передали її поліцейським загону "Білий янгол", який евакуює людей. 

Рідний населений пункт Лідія Ломіковська покинула вчасно: 5 травня селище повністю окупували, а його жителів депортували на територію так званої ДНР.

Нагадаємо, в Україну з окупованих територій повернули ще понад 20 дітей і підлітків. Деякі з них навчалися за російськими програмами й зазнавали знущань через своє українське походження.

Також ми повідомляли про повернення в Україну трьох юнаків віком 18–20 років. На тимчасово окупованій території один із них зазнав трудової експлуатації, а інші боялися, що їх мобілізують до російської армії.

смерть Донецька область Дніпропетровська область окупація війна в Україні бабусі
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
