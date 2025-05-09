Российский FPV-дрон атаковал гражданскую машину в Запорожском районе 9 мая — двое раненых

Под Запорожьем дрон РФ атаковал гражданское авто — есть раненые
В пятницу, 9 мая, в Запорожском районе российский FPV-дрон атаковал гражданскую машину, которая двигалась по дороге. Ранения получили два человека.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Российский дрон ударил по гражданским
Федоров отметил, что дрон попал в гражданскую машину, которая двигалась по Запорожскому району.
"Два человека получили ранения в результате атаки вражеского дрона. Российское "перемирие" продолжается", — говорится в сообщении.
Начальник ОВА добавил, что в результате атаки пострадали супруги. 57-летний мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии, его 55-летняя жена — в состоянии средней тяжести.
"Им оказывается вся необходимая помощь", — подытожил Федоров.
А днем ранее российские оккупанты сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ" в Харьковской области. В результате удара ранения получил мужчина.
Также мы писали, что оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией, в результате чего пострадал мужчина.
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