Российский FPV-дрон атаковал гражданскую машину в Запорожском районе 9 мая — двое раненых

FPV-дрон. Иллюстративное фото: скриншот

В пятницу, 9 мая, в Запорожском районе российский FPV-дрон атаковал гражданскую машину, которая двигалась по дороге. Ранения получили два человека.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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Федоров отметил, что дрон попал в гражданскую машину, которая двигалась по Запорожскому району.

"Два человека получили ранения в результате атаки вражеского дрона. Российское "перемирие" продолжается", — говорится в сообщении.

Начальник ОВА добавил, что в результате атаки пострадали супруги. 57-летний мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии, его 55-летняя жена — в состоянии средней тяжести.

"Им оказывается вся необходимая помощь", — подытожил Федоров.

Поврежденная машина. Фото: Запорожская ОГА

А днем ранее российские оккупанты сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ" в Харьковской области. В результате удара ранения получил мужчина.

Также мы писали, что оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией, в результате чего пострадал мужчина.